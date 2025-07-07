Залишила паспорт і телефон: в Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова

В Італії 4 липня пропала 18-річна дівчина з України Марія Бугайова. Дівчина стажувалася у туристичному селі Каровіньйо, що на півночі провінції Бріндізі.

У її кімнаті знайшли паспорт, мобільний телефон та записку із кількома номерами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ansa та Il Messaggero.

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Що відомо про Марію та її зникнення

Повідомляється, що 18-річна українка перебувала в Італії разом з однокурсниками з Братиславського університету.

За кілька годин до зникнення вона отримала підтвердження про завершення стажування 6 липня без можливості його продовження.

Відомо, що також дівчина переказала кошти своєму брату. Після цього більше ніяких дій з її рахунками не було.

Слідчі розглядають варіант із добровільним від'їздом Марії. Камери зафіксували її на з'їзді біля державної дороги 379. Наразі ніщо не вказує на насильницькі обставини, які могли стати причиною зникнення.

У день зникнення на дівчині була біла футболка.

У туристичному селищі її описують як тиху дівчину, зацікавлену у здобутті досвіду в Італії. Там зауважили, що вона ще мало знає італійську мову.

Батьків уже повідомили про зникнення Марії. Пошукові роботи тривають, у тому числі із застосуванням кінологів та гелікоптера.