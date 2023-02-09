На Рівненщині жінка народила 18-ту дитину: як почувається матуся
Джерело:Суспільне
Жителька міста Сарни Марія Губеня стала мамаю у вісімнадцяте. Жінка народила донечку Магдалину у 43 роки.
У новонародженої є п'ять старших сестер і 12 братів. Магадлина з мамою перебувають у перинатальному центрі, у дівчинки є фізіологічна жовтяниця.
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Як почувається Марія
Пологи приймали у Рівненському обласному перинатальному центрі. Дівчинку назвали Магдалиною. Вона народилася 7 лютого через кесарів розтин. Вага – майже 3,5 кілограма, зріст – 55 сантиметрів.
Перше дитя, мені здається, я його і не носила й не народжувала. Зараз ускладнень не було, але щораз усе важче і важче, на ноги важче, я вже старша,
– каже жінка.
Жителька Рівненщини народила 18-ту дитину / Фото Суспільне
Оперував багатодітну матір заступник головлікаря перинатального центру Степан Лічнер. Він пояснив, що через жовтяницю дівчинку перевели на другий етап догляду. За його словами, з жінкою все добре.
Чи планує жінка народжувати ще
Марія розповіла, як така велика сім'я живе в одному будинку. Каже, що чоловік допомагає, а якщо треба – приїжджає мама Марії, допомагають і старші діти.
"У нас будинок на два поверхи, ще трохи недобудований. Зверху є чотири кімнати і знизу – три, кухня і вітальня", – розповіла жінка.
Як почуваються мама з донькою: дивіться відео
На запитання, чи планує Марія 19 дитину відповіла, що наразі нічого не планує, але як буде, так буде.