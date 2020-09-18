Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій продовжили арешт: на скільки
-
У Білорусі Марії Колесниковій продовжили термін арешту до 8 листопада. Опозиціонерці інкримінують заклик до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці країни.
Арешт продовжили до 8 листопада
Про продовження терміну арешту повідомив адвокат заарештованої опозиціонерки, інформують РИА Новости.
До теми В білоруської опозиціонерки Колесникової погіршилось здоров'я в СІЗО
Зазначимо, що зараз Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно. Офіційні звинувачення Слідчий комітет Білорусі висунув політикині 16 вересня. Сама Колесникова раніше подала скаргу до СК за дії силовиків при затриманні. Опозиціонерці погрожували та одягали на голову мішок.
Що відомо про арешт Колесникової
- 8 вересня 2020 року стало відомо про зникнення члена президії Координаційної ради Марії Колесникової, прессекретаря Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова.
- Кравцов та Родненков перетнули білорусько-український кордон.
- Колесникова порвала свій паспорт, отож її не змогли видворити.
- Політикиню спочатку утримували в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в ізолятор Мінська.
- Згодом без жодних пояснень Колесникову перевели у СІЗО в Жодіно, що за пів сотні кілометрів від столиці Білорусі.