У Білорусі Марії Колесниковій продовжили термін арешту до 8 листопада. Опозиціонерці інкримінують заклик до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці країни.

Арешт продовжили до 8 листопада

Про продовження терміну арешту повідомив адвокат заарештованої опозиціонерки, інформують РИА Новости.

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Зазначимо, що зараз Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно. Офіційні звинувачення Слідчий комітет Білорусі висунув політикині 16 вересня. Сама Колесникова раніше подала скаргу до СК за дії силовиків при затриманні. Опозиціонерці погрожували та одягали на голову мішок.

Що відомо про арешт Колесникової