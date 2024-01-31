Вийшла з дому і не повернулася: у Дніпрі знайли мертвою 12-річну Марію, – ЗМІ

У Дніпрі упродовж двох днів шукали 12-річну Марію Біланову. За даними ЗМІ, на жаль, 31 січня її знайшли мертвою.

Деталей наразі не розкривають. Повідомляють, що тіло дівчинки знайшли у Придніпровську (ймовірно, мовиться про житловий масив).

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Правоохоронці підтвердили ЗМІ, що там знайшли загиблу дівчинку. Водночас не підтвердили наразі, що мовиться саме про Марію.

Раніше у поліції наголошували, що Марія пішла з дому у Самарському районі міста. Українцям повідомляли, що дівчина: близько 150 сантиметрів зросту, худорлявої статури, овальне обличчя, біле коротке волосся, темні очі.

Жодних деталей моторошної трагедії наразі не розкривають. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої дівчинки.

На Тернопільщині загинули 3 дітей

Моторошна трагедія на Тернопільщині сколихнула всю Україну. Ще 28 січня там зникли троє дітей. Вдень вони пішли з дому й не повернулися. Пошуки тривали два дні. На жаль, завершилися вони трагедією.

Сьогодні (30 січня – 24 Канал) о 10:20 з місцевого ставка поблизу села Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підлітків — 2009, 2010 та 2011 року народження,

– розповіли в ДСНС.

Батьків закликали бути уважними та ознайомити дітей з правилами зимової безпеки.