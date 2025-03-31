Особистий пастор Трампа у Бучі: духовний радник побачив наслідки злочинів російської армії

Особистий пастор Дональда Трампа, Марк Бернс, відвідав Україну, де побував у Бучі, Ірпені та Бородянці. Під час візиту він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії і висловив глибоке обурення та співчуття.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на головного рабина України Моше Асмана. Особистий духовний радник колишнього президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, прибув до України.

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Духовний радник Трампа в Україні

У рамках свого візиту він відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, аби на власні очі побачити наслідки злочинів російської армії.

За словами Моше Асмана, голос Бернса має значний вплив у формуванні політики Сполучених Штатів. Його візит до постраждалих від війни міст був організований для того, щоб Бернс почув свідчення очевидців трагедій і зрозумів масштаби злочинів.

Побачене глибоко вразило його. Він не приховував свого болю, обурення і щирого співчуття,

— зазначив рабин Асман.

Він також висловив сподівання, що Бернс, який має важливі зв'язки в політичних колах США, донесе "голос правди" до американських лідерів.

Духовний радник Трампа в Україні / Фото: Головний Рабин України

Хто такий Марк Бернс?

Пастор Бернс не лише духовний лідер, а й активний учасник політичного життя США. Він кілька разів намагався потрапити до Конгресу, однак безуспішно. Під час президентських виборів 2016 року він активно підтримував Дональда Трампа, ставши членом організації "Пастори за Трампа".

Після виборів 2020 року, коли Трамп програв Джо Байдену, Бернс висловлював сумніви щодо чесності результатів, стверджуючи, що перемога належить саме республіканцю.