Марки Укрпошти з легендарною фразою про корабель вже продають на eBay за майже 2 000 доларів

Укрпошта випустила марки з легендарною фразою, яка стала знаковою для українського спротиву. У Києві за маркою стоять довжелезні черги, а на eBay її можна придбати за дуже велику суму.

Щоправда, за майже 2 тисячі в американській валюті можна придбати не просту марку. У комплекті ще й автографи – голови Укрпошти Ігоря Смілянського та захисника Романа Грібова.

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Знамениту фразу сказав захисник з острова Зміїний

Саме цьому морському піхотинцю і приписують легендарну фразу "Русский корабль, пошел на*уй". Сказана вона була 24 лютого крейсеру "Москва", який вже лежить на дні Чорного моря.

Після цього Роман Грібов потрапив у полон. Захисника з Черкащини обміняли і він вже повернувся на Батьківщину.

Марку з автографами можна придбати за 2 тисячі доларів / Скриншот з сайту

Звичайна марка обійдеться дешевше: її ціна стартує від близько 20 доларів і значно вище. Проте і це є дуже значною сумою.

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В Укрпошті після грандіозного успіху марки вирішили продовжити популяризувати відому фразу про корабель. Тепер задумались над тим, аби випускати з таким написом футболки.

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