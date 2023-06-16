У Росії відкривав статую батьку-злочинцю: сина експрезидента Сербії помітили вперше за 20 років

Колишній президент Сербії Слободан Мілошевич був відомий на весь світ як обвинувачуваний у воєнних злочинах глава держави. Його син Марко вперше за тривалий час з'явився на людях. І не абиде, а в столиці Росії.

Як пишуть ЗМІ, Марко Мілошевич взяв участь у відкритті пам'ятника на честь свого батька. Відомо, що створив двометрову статую Драган Раденович, сербський митець і разом з тим член Російської академії мистецтв.

Дивіться також НАТО дасть бій і він буде в повітрі: як найбільші в історії навчання шокують Росію та Китай

"Вовки Путіна" зустрічали скульптуру

Кремлівські пропагандисти стверджують, що ця статуя є "першим в історії пам'ятником Слободану Мілошевичу". Встановили її на площі Європи в Москві.

Уперше після понад 20 років він (Марко Мілошевич – 24 Канал) з'явився на публіці. Мілошевича зняли в Москві на відкритті пам'ятника його батькові,

– написали сербські медіа.

Окрім того, слід сказати, що до держави-терористки цю скульптуру привезли на літаку. Там її зустріли так звані "Нічні вовки" – група байкерів, що наближена до президента Росії Владіміра Путіна.

Марко Мілошевич в Росії: дивіться відео

Зазначимо, що Мілошевич-молодший був в компанії ватажка "Нічних вовків" Алєксандра Залдостанова. Цей росіянин перебуває під санкціями Європейського союзу через лояльність до російської агресії в нашій державі.

Також на відео чути, що Марко Мілошевич зачитує напис на статуї. За його словами, події в Сербії, які розгортались в країні декілька десятиліть тому, були "репетицією того, що сталось із Росією і того, що зараз відбувається в Україні".

Югославські війни – це те саме, хіба що зараз в Україні – прискорений варіант. На жаль, ми програли битву, та, сподіваюсь, не програли війну. На наших помилках і на нашій долі росіяни вивчили урок, і ми переможемо,

– заявив він.

Мілошевич-старший і війна