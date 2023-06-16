У Росії відкривав статую батьку-злочинцю: сина експрезидента Сербії помітили вперше за 20 років
Джерело:Blic
Колишній президент Сербії Слободан Мілошевич був відомий на весь світ як обвинувачуваний у воєнних злочинах глава держави. Його син Марко вперше за тривалий час з'явився на людях. І не абиде, а в столиці Росії.
Як пишуть ЗМІ, Марко Мілошевич взяв участь у відкритті пам'ятника на честь свого батька. Відомо, що створив двометрову статую Драган Раденович, сербський митець і разом з тим член Російської академії мистецтв.
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"Вовки Путіна" зустрічали скульптуру
Кремлівські пропагандисти стверджують, що ця статуя є "першим в історії пам'ятником Слободану Мілошевичу". Встановили її на площі Європи в Москві.
Уперше після понад 20 років він (Марко Мілошевич – 24 Канал) з'явився на публіці. Мілошевича зняли в Москві на відкритті пам'ятника його батькові,
– написали сербські медіа.
Окрім того, слід сказати, що до держави-терористки цю скульптуру привезли на літаку. Там її зустріли так звані "Нічні вовки" – група байкерів, що наближена до президента Росії Владіміра Путіна.
Марко Мілошевич в Росії: дивіться відео
Зазначимо, що Мілошевич-молодший був в компанії ватажка "Нічних вовків" Алєксандра Залдостанова. Цей росіянин перебуває під санкціями Європейського союзу через лояльність до російської агресії в нашій державі.
Також на відео чути, що Марко Мілошевич зачитує напис на статуї. За його словами, події в Сербії, які розгортались в країні декілька десятиліть тому, були "репетицією того, що сталось із Росією і того, що зараз відбувається в Україні".
Югославські війни – це те саме, хіба що зараз в Україні – прискорений варіант. На жаль, ми програли битву, та, сподіваюсь, не програли війну. На наших помилках і на нашій долі росіяни вивчили урок, і ми переможемо,
– заявив він.
Мілошевич-старший і війна
- У 90-тих роках минулого століття між країнами колишньої Югославії точилися збройні конфлікти за території.
- У 1999 році Слободана Мілошевича звинуватили у воєнних злочинах в Косово. Зокрема, у вбивстві людей та переслідуванні певних груп за расовими ознаками.
- Помер політик у в'язниці Гааги, що в Нідерландах, у 2006 році. Медики встановили, що відійшов на той світ він через серцевий напад.