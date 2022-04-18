Мародерство було масовим: журналіст показав розграбований окупантами VIP-маєток на Київщині

Російські окупанти виносять усе, що тільки можна. А що не можуть – нищать. Так, у селі Мироцьке, що під Києвом, виявили розграбований VIP-маєток.

Як зазначає журналіст Денис Казанський, боїв у цьому селі не було. Але це не завадило окупантам з танка розстріляти будинок. Після цього вони винесли з нього те, що могли..

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Що не вкрали – кинули на території

Над входом у маєток висить сімейний герб. На ньому вказана дата 1914. З високою імовірністю, саме цього року звели маєток. А от на території валяються понищені меблі, шматки канделябрів і статуеток, імітованих під старовину. Пограбування цього маєтку вкотре підкреслює, що мародерство на Київщині було масовим.

Не якісь окремі ексцеси, а саме тотальні пограбування захопленої території. Буквально кожен заможний будинок розграбований і витрощений,

– підкреслив Казанський.

Так виглядає маєток після "операції порятунку" окупантами / Фото Денис Казанський

Він додав, що люди, які вважають себе "визволителями", не поводять себе так. Натомість російські загарбники грабують та вбивають. І роблять це цілеспрямовано.

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