Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео

14 жовтня поновилися протестні акції щодо рішення влади втілювати мінські домовленості за формулою Штайнмаєра. Протестувальники вважають таку політику капітуляцією перед Росією.

Зауважимо, що формула Штайнмаєра передбачає вибори на окупованому Донбасі та законодавче присвоєння цьому регіону особливого статусу.

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1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра . Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату. Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що формула Штайнмаєра не означає відмову від Донбасу.

Суть формули Штайнмаєра

Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії). За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Донбасі. Штайнмаєр вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.

У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. А далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.