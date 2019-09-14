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      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо

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      Чому дійсно важливо піти на марш за тварин
      Чому дійсно важливо піти на марш за тварин / 24 канал

      Не потрібно багато аргументів, щоби пояснити, що гуманне ставлення до звірят – це необхідність сучасного життя. Натомість сьогодні досі доводиться боротися з жорстоким поводженням із тваринами у цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях, на притравочних станціях, хутряних фермах та просто на вулицях.

      Як зупинити знущання з тварин?

      Передусім не підтримувати їхнє використання для розваг, полювання чи псевдонаукових методів лікування. А також поширювати інформацію про шкоду таких дій та долучатися до активістів, які борються за права тварин.

      Дивіться як це було минулого року: Українці у 17 містах вийшли на масштабний марш за права тварини: яскраві фото

      В цю неділю (15 вересня) буде хороша нагода це зробити! За ініціативи гуманістичного руху UAnimals вже втретє пройде Всеукраїнський марш за тварин 2019. Одночасно у 24 містах тисячі людей вийдуть із вимогами заборонити цирки з тваринами, дельфінарії, хутрові ферми та інші знущання з тварин. Я також прийду на марш, і ви обов'язково долучайтеся, пише Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

      Принагідно нагадуємо чому це варто неодмінно зробити:

      Тварини корисні для здоров'я. Дослідження вказують, що власники собак та котів мають менший ризик появи серцево-судинних хвороб. А в лікарнях терапію з тваринами застосовують у курсі лікування та реабілітації пацієнтів, які пережили сильний стрес. Більш детально про користь тварин для здоров'я тут.

      Присутність домашньої тварини в домі корисна навіть для маленьких дітей. Ранній контакт з деякими бактеріями допомагає краще формувати захисні реакції організму дитини. Особливо, протягом першого року життя. Більше про тварин та дітей у домі ми писали тут.

      Діяльність хутряних ферм все ще дозволена в Україні. На таких фермах щодня гинуть сотні тварин. Їхній забій відбувається із використанням удушення, смертельної ін'єкції або електричного струму. Нерідко шкіру знімають із ще живих тварин, щоби хутро не втратило блиск. Чому необхідно заборонити хутряні ферми.

      У дельфінаріях часто пропонують послугу дельфінотерапії – проведення часу з дельфінами нібито з лікувальною метою. Лише жодного наукового підтвердження доцільності та ефективності такої терапії не існує. Наслідки такої "терапії" – знущання з тварин та наживання на довірі людей до псевдолікування.

      У країнах Європейського Союзу косметичні компанії вже кілька років мають можливість використовувати новітні технологічні розробки з тестування, зокрема косметичної продукції, які не передбачають залучення тварин. Поки в Україні така система залишається на рівні проектів постанов, які потрібно прийняти.

      Багато людей відвідують контактні зоопарки – місця, де безпосередньо можна поспілкуватися з тваринами чи їх погодувати. Натомість тварини страждають, живучи в таких умовах (через брак руху та психічні розлади), а відвідувачі зоопарків – ризикують захворіти на небезпечні хвороби.

      Притравочні станції – це місця, де утримують тварин з метою нацьковування на них собак. Як диких – кроликів, єнотів, лисиць, вовків, куниць, борсуків, ведмедів, так і домашніх – кошенят чи цуценят. Таке нацьковування завдає підневільним тваринам каліцтва та нерідко призводить до смерті.

      Кожен може долучитися до вирішення проблеми жорстокого поводження з тваринами – прийти на марш, приєднатися до активістів або просто поширити цей допис.

      Бо звірята – це любов.

      Автора: Уляна Супрун

      Ще один аргумент долучитись до маршу: На станції "Академік Вернадський" вперше в історії пройде всеукраїнський марш за права тварин

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Уляна Супрун Публікації Світ тварин
      Джерело: Facebook
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