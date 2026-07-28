Під "дощем" у салоні: патрульні розшукали водія несправної маршрутки у Києві

У Києві правоохоронці розшукали водія, який перевозив пасажирів на несправній маршрутці. Під час дощу вода заливала салон транспорту через пошкоджений дах.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Що загрожує водієві?

Патрульні розповіли, що дізнались про інцидент з соцмереж. Там ширилось відео, як у Святошинському районі водій маршрутки перевозив пасажирів у технічно несправному транспортному засобі. Під час руху через дах на пасажирів лилась дощова вода.

Пасажири під дощем у маршрутці: дивіться відео

Інспектори відділу контролю встановили особу водія та розшукали його.

Правоохоронці пояснили водієві, що експлуатувати транспортний засіб суворо заборонено до повного усунення технічних несправностей.

До того ж на чоловіка винесли постанову за частиною 2 статті 121 КУпАП – керування транспортним засобом, що має технічні несправності.

Нагадаємо, вранці 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту постраждав водій. Поліція встановлювала обставини події, а ЗМІ припускали, що позашляховик міг належати військовому.

До цього у столиці чоловік підпалив автівку психолога однієї з громадських організацій. За словами нападника, постраждалий "перетворює людей на зомбі". Тому палій молотком розбив скло авто BMW X5 та кинув до салону пляшку із легкозаймистою сумішшю.