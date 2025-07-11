У Києві маршрутка в'їхала у вантажівку: постраждали понад 10 людей

У Києві маршрутка в'їхала у припарковану вантажівку. Внаслідок аварії є постраждалі, зокрема неповнолітня.

Аварія сталась на проспекті Леоніда Каденюка. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про ДТП у столиці?

У п'ятницю, 11 липня, в Дніпровському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутки. За попередніми даними, водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та врізався у припарковану вантажівку.

Спочатку поліція повідомляла про меншу кількість постраждалих, однак потім, за оновленими даними, унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 12 пасажирів. Серед них є неповнолітня дівчина.

Постраждалих госпіталізували до лікарні з переломами, забоями та саднами.

Наслідки аварії у Дніпровському районі столиці / Фото Національної поліції України

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група поліції, патрульні та медики. За фактом порушення правил дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині автомобіль скотився з узбіччя та на смерть переїхав 9-річного хлопчика.