У маршрутника на кордоні знайшли майже мільйон гривень: заховав під сидінням і ковдрами

Прикордонники знову виявили чималу суму готівки на кордонні. Водій маршрутки заховав майже мільйон гривень під сидінням.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі. Чоловік їхав до Києва.

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Маршрутник заховав майже мільйон гривень під сидінням

У ДПСУ зазначили, що прикордонники знайшли у водія під ковдрою "заначку" – майже мільйон гривень.

Чоловік прямував до столиці через "Орлівку". Він ретельно намагався приховати готівку від правоохоронців.



Чоловік заховав гроші під сидінням / Фото ДПСУ

Порушник поклав 800 тисяч гривень під сидіння, прикривши гроші ковдрами та подушками. На водія склали протокол. Готівку вилучили до рішення суду.

Без декларування можна ввозити або вивозити до 10 тисяч євро готівки. За нинішнім курсом ця сума становить близько 403 тисячі гривень.



Прикордонники вилучили 800 тисяч гривень / Фото ДПСУ

Чоловік намагався провезти понад 3 мільйони

Нещодавно на пункті пропуску "Тиса" прикордонники виявили несподівану знахідку – чоловік намагався перетнути кордон з кількома мільйонами гривень.

Ввечері 57-річний українець намагався заїхати до України. Під час огляду його автівки співробітники виявили 3,3 мільйона гривень. Чоловік їх не задекларував

Затриманий розумів, що незаконно ввозить таку суму готівкою, тому він завбачливо спробував заховати купюри у кількох сумках, порожнинах салону транспортного засобу та багажнику.

Прикордонники вилучили усі гроші. Наразі правоохоронці займаються з'ясуванням обставин справи.