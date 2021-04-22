Дитину не хотіли везти за посвідченням: у Дніпрі на чоловіка накинулась вся маршрутка – відео

У Дніпрі водій маршрутки відмовився везти дитину за правом пільгового проїзду. Цьому обурився батько дитини та почав суперечку. У нього зав'язався конфлікт із більшістю пасажирів транспорту. Момент суперечки зафільмували, а потім опублікували в мережі.

Коли саме це трапилося – невідомо, але відео конфлікту вперше з'явилось у телеграм-каналах 21 квітня о 15:20. Його автором є один із пасажирів громадського транспорту.

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Ймовірно, водій автобуса сказав, що не рушатиме, поки чоловік не заплатить за проїзд своєї дитини. Згодом пасажири почали обурюватись, оскільки всі хотіли якнайшвидше поїхати.

На відео видно, що пасажир із дитячим наплічником кілька разів показує людям у маршрутці учнівський квиток своєї дитини. Він апелює до законодавства України, яке дозволяє дітям безплатно їздити в громадському транспорті.

Натомість пасажири кричать "ми на роботу їдемо", "дотримуйтесь місцевих законів" і "я тебе зараз викину звідси сам". Також конфліктного батька низивали "хворим на голову". Згодом одна людина з салону сказала, що може дати 2 гривні, а інші погодились "скинутись".

Однак чоловік відмовився від такої допомоги, продовжував відстоювати свою думку та пропонував викликати поліцію. Автобус все ж поїхав, але суперечка продовжилась і після відправлення. Цікаво, що ні в батька дитини, ні в частини пасажирів не було захисних масок.

Момент суперечки в маршрутці: відео телеграм-каналу "Х*й Днепр"