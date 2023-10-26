У маршрутці жінка вдарила ножем в обличчя незнайомого 15-річного хлопця

У маршруткому таксі "Дніпро-Запоріжжя" 24-річна жінка напала на 15-річного хлопця. Вона завдала йому колото-різане поранення надбровної дуги.

До Запорізького райуправління поліції повідомлення про інцидент надійшло 26 жовтня. Мовилося, що жінка у маршрутці напала на незнайомого хлопця з ножем та завдала йому поранення. На щастя, життю постраждалого нічого не загрожує.

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Очевидці інциденту негайно викликали медиків та правоохоронців. Жінку затримали й вилучили у неї ножа. Швидка, яка прибула на локацію події, не госпіталізовувала хлопця. Всю необхідну допомогу йому надали на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

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