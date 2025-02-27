Сировина для броні в танках: Мартинов звинуватив експартнера Боголюбова у допомозі Росії

Ексакціонер "Приватбанку" Олексій Мартинов відреагував на інформацію про зв'язок грузинського заводу феросплавів Боголюбова із Росією.

Про це Мартинов написав у фейсбуці, передає 24 Канал.

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Новий епізод злочинної діяльності мого "не партнера" Боголюбова: у 2021 – 2023 роках продукція грузинського заводу феросплавів Боголюбова забезпечувала суттєву частку потреб Росії. Так, Грузія покривала від 38% до 51% (!) загальних потреб Росії – з них майже половину закривала Georgian Manganese LLC Боголюбова,

– написав Мартинов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що грузинський бізнес Геннадія Боголюбова продовжив співпрацю з Росією після повномасштабного вторгнення.

Геннадій Боголюбов, проти якого РНБО нещодавно ввела санкції, чи афілійовані з ним особи наразі не коментували оприлюднену інформацію.