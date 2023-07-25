Перешкоджав роботі ЗСУ, хамив військовим: на Львівщині СБУ затримала блогера Чаву

Спецслужбовці затримали 40-річного блогера Мар'яна Чаву у Львівській області. Він відзначився багатьома скандальними витівками. Зокрема, його звинувачують у перешкоджанні діяльності Збройних Сил.

Власне, ще близько місяця тому, у червні, Чава потрапив під приціл правоохоронців, коли нахамив працівникам територіального центру комплектування, зняв це на відео й виклав у мережу. Якщо його провину доведуть у суді, йому доведеться відсидіти за ґратами від 5 до 8 років.

Дивіться також У Броварах жінка побажала українським військовим підірватися на мінах

СБУ затримала Чаву в Дрогобичі

Повідомили про те, що блогера затримали співробітники Служби безпеки, західні журналісти з посиланням на власні джерела. Ймовірно, силовики уже провели обшуки за місцем проживання Чави у місті Дрогобичі, що на Львівщині.

Злочин, у якому звинувачують Чаву, серйозний. Він почав конфліктувати з працівниками ТЦК, коли ті вручали повістки громадянам. Разом з тим він називав злочинцями військових, що були поранені на фронті та почали працювати в центрах комплектування.

Так званий блогер заявляв, що саме завдяки його податкам захисники отримують зарплату. Він заважав їм виконувати роботу, намагався їх прогнати й навіть погрожував викликати слідчо-оперативну групу.

Як Чава провокував військових: дивіться відео

Ймовірно, розслідування ведеться за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Варто сказати, що затриманий називає себе правозахисником, адвокатом і блогером. Він має ютуб-канал "Знай свої права" зі 120 тисячами підписників, телеграм-канал та інші соцмережі. Зокрема, у ютубі ледь не кожне перше відео принижує працівників ТЦК.



Ютуб-канал Мар'яна Чави / Скриншот 24 Каналу

Наостанок додамо, що Чава є прихильником теорій змов та виступає проти вакцин. Наприклад, на його думку, в Україні немає війни, не існують державні органи, органи місцевого самоврядування та немає поняття "громадянин".