Не сподобався оригінал: Безугла склала свою версію тексту гімну України

Мар'яна Безугла заявляла, що їй некомфортно співати рядки "Ще не вмерла Україна" з гімну. Тепер народна депутатка склала свою версію гімну з новим текстом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Мар'яни Безуглої у її телеграм-каналі.

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Що Безуглій не сподобалося у гімні України

Ще на День Соборності України 22 січня Мар'яна Безугла писала, що їй "некомфортно співати" гімн нашої держави.

Все це "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля" – начебто ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогоденням. Якщо "ще не вмерла", то й вмре?

– обурювалася нардепка.

Уже через 5 днів Безугла запропонувала свій варіант Державного гімну України. Звучить ця версія так:

"Розквітає України, і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду".

Такий самий допис Безугла виставила й у своїй фейсбук-сторінці. У коментарі до нардепки прийшов військовослужбовець Сергій Гнезділов, який нещодавно вчинив публічне СЗЧ, щоб звернути увагу на проблему відсутності термінів служби.

"Потужно! Дякую! Просили щось інше, терміни служби, наприклад, але і за це пасіба", – іронізує військовий.

Окрім того, на цей "політ фантазії" нардепки звернув увагу й український журналіст Ельдар Сарахман, який захищає Україну в лавах ЗСУ. Військовий також не оцінив творчість Безуглої.

"Той момент, коли треба уже нарешті зупинитися", – написав він.



Гнезділов та Сарахман не підтримали творчість Безуглої з гімном України / Скриншот 24 Каналу

Цікаво, що обидва коментарі зібрали у соцмережі сотні вподобайок від українців, які підтримали Гнезділова та Сарахмана.