Марʼяна Безугла знову вляпалася у скандал: брехня проти військових не пройшла

Депутатка Марʼяна Безугла знову опинилася у центрі гучного скандалу через безпідставні звинувачення проти публічних українських військових. Письменник Ілларіон Павлюк та журналіст Майкл Щур різко відповіли їй, спростувавши брехню про свою службу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис депутатки. Депутатка Марʼяна Безугла знову опинилася у центрі скандалу через голослівні звинувачення на адресу публічних українських військових.

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Павлюк і Щур розвінчали брехню Безуглої

У своєму дописі вона поставила під сумнів чесність служби журналіста Майкла Щура (Романа Вінтоніва) та письменника Ілларіона Павлюка, заявивши, що вони нібито уникають передової, а натомість обслуговують піар-інтереси Міноборони.

Безугла зокрема заявила, що Щур так і не став "справжнім воїном", а Павлюка звинуватила у роботі на Кирила Тимошенка та "створенні образу Умєрова". Проте обидва швидко та публічно спростували її слова.

Ілларіон Павлюк нагадав, що ще у квітні 2024 року завершив роботу в Міністерстві оборони й тепер служить в іншому підрозділі, не маючи стосунку до комунікацій.

Якщо хтось пропустив: я давно вже не в Міноборони,

– підкреслив він.

Майкл Щур теж рішуче відповів Безуглі, зазначивши, що з травня 2024-го не має жодного стосунку до медійної роботи Міноборони, а з листопада 2024 року служить у підрозділі ТРО, де не займається комунікаціями.

Марʼяна Безугла поширює брехню. Буквально,

– наголосив журналіст.

Це вже не перший випадок, коли Безугла дозволяє собі публічно атакувати відомих військових. У червні вона зухвало заявила, що обстріл квартири співака Тараса Тополі – це "карма" за нібито "фейкову службу". Тополя відповів, оголосивши саркастичний збір "на психіатра для Марʼяни", а сама Безугла заявила, що віддасть зібране на дрони.

Скандали за участю депутатки ще раз доводять, що її пости більше схожі на спроби дискредитувати тих, хто справді захищає країну, ніж на реальну боротьбу з несправедливістю.