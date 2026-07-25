Про це йдеться у відповіді Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону на інформаційний запит ТСН.

Які деталі смерті Мар'яна Пенкальського?

У прокуратурі повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про умисне вбивство здійснювали слідчі Покровського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, 18 грудня 2024 року Мар'ян Пенкальський залишив місце тимчасового розташування військової частини у місті Білецьке Донецької області. Його тіло виявили 31 січня 2025 року у лісосмузі приблизно за 7 кілометрів від міста.

Водночас дружина загиблого Ірина Пенкальська та її адвокатка Тетяна Садовська заперечують інформацію, що військовий самовільно залишив частину. За словами адвокатки, у відповіді Державного бюро розслідувань зазначено, що під час служби Мар'ян Пенкальський не вчиняв кримінальних правопорушень.

Також прокуратура повідомила, що 17 березня 2025 року у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи з тіла загиблого вилучили праву та ліву ключиці для проведення молекулярно-генетичної експертизи з метою встановлення особи. Там пояснили, що ці біологічні зразки можуть знадобитися для проведення додаткових експертиз.

У відомстві зазначили, що після завершення експертизи потерпіла сторона не зверталася щодо повернення біологічних зразків для подальшого поховання.

Крім того, у висновку судово-медичної експертизи вказано, що на момент дослідження тіло перебувало у стані вираженого гниття, муміфікації та часткової скелетизації. Також було зафіксовано відсутність голови, усіх внутрішніх органів грудної порожнини та більшої частини внутрішніх органів черевної порожнини.

У прокуратурі повідомили, що досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють кілька можливих версій події, зокрема умисне вбивство та самогубство.

Водночас адвокатка Тетяна Садовська заявила, що у травні 2025 року прокурор письмово вказав виключити версію самогубства із фабули кримінального провадження.

Слово "самогубство" дійсно було у фабулі справи, але у травні 2025 року були письмові вказівки від прокурора про виключення слова "самогубство" з цієї справи. Було звернуто увагу, зокрема, на те, що руки загиблого були за спиною. Як тоді він міг стріляти в себе?

– сказала Садовська.

За словами адвокатки, вона та дружина загиблого мають намір домогтися встановлення всіх обставин смерті військовослужбовця, а також повернення фрагментів його тіла для повторного поховання.