Випалена та вщент зруйнована: з'явились болючі кадри Мар'їнки з дрону

Мар’їнка, що на Донеччині, продовжує потерпати від обстрілів з російського боку. Наразі місто вщент випалене.

У мережі показали кадри, як Мар'їнка виглядає на сьогодні. Про це інформує 24 Канал.

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Мар'їнка – вщент зруйнована

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто вщент зруйноване ворожою армією. Ще у листопаді 2022 року було відомо, що там не залишилось цивільного населення.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у Мар'їнці не залишилось жодного вцілілого будинку. Усі будівлі зруйновані та випалені.

Зруйнована Мар'їнка: дивіться відео

Зауважимо, що під час повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" просунулась у Мар'їнці 22 березня 2022 року. 20 квітня ЗСУ відкинули ворога з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого.

Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої. Зараз у місті немає цивільних, лише військові. Світлини вщент знищеного міста також оприлюднювали у лютому 2023 року.

Яка ситуація на Мар’їнському напрямку

Станом на 19 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару.

Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.