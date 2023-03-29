У Росії батьку школярки, яка зробила антивоєнний малюнок, дали 2 роки колонії: він утік

Свободи слова у Росії не існує. І це довів випадок зі школяркою, котра намалювала антивоєнний малюнок. За це її батька засудили до двох років колонії.

Так, росіянина засудили у справі про "дискредитацію" армії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вирок для росіянина

Як стало відомо, батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії. Про вирок Олексію Москальову повідомили під час засідання Єфремівського міжрайонного суду Тульської області.

Однак суддя оголосила вирок без Москальова – він не був присутній на оголошенні, бо втік вночі 29 березня. Зазначається, що заява про втечу чоловік з-під домашнього арешту була зустрінута оплесками.

Лист школярки до засудженого батька

Перед початком засідання суду адвокат розклав на столі малюнки, які Маша Москальова передала батькові із притулку. Також дівчинка передала йому листа, у кінці якого написала "Тато, ти мій герой".

Знай, що ми переможемо, що перемога буде за нами, щоб не трапилося ми разом, ми команда, ти найкращий. Ти мій тато, найрозумніший, найкрасивіший, найкращий тато на світі. Знай – краще за тебе нема. Прошу тебе – тільки не здавайся. Вір, сподівайся і кохай,

– написала дівчинка у листі.

Повний текст листа школярки до батька / фото росЗМІ

У Путіна цинічно відреагували на вирок для Москальова

У соціально-реабілітаційному центрі в Єфремові, де зараз перебуває Маша Москальова, проходить термінова нарада. Подробиці поки невідомі.

Прессекретар і вірний слуга Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у Кремлі "цікавилися" причинами справи. Водночас він сказав, що не хоче вдаватися до подробиць і там "справа зовсім в іншому".

"Там все набагато складніше, не так все прямолінійно", – відхрестився слуга Путіна.

Що цьому передувало