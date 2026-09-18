Там сиділи перші особи держави та ЄС: Садовий розповів, як у його кабінеті знайшли прослушку

У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового знайшли пристрій, схожий на прослуховувальний. Наразі невідомо, хто міг його встановити.

Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що після знахідки поінформував СБУ та поліцію. Він очікує, що правоохоронці встановлять походження обладнання та обставини його появи в автомобілі.

У кабінеті Садового вже знаходили прослуховування

Це вже не перший випадок, коли у Садового виявляють пристрої, які могли використовувати для стеження. 18 вересня 2025 року подібне обладнання знайшли у його кабінеті у Львівській ратуші.

Нинішню знахідку виявили після технічних проблем з автомобілем. Зокрема, двічі повністю розряджався акумулятор, а в районі стійки в автомобілі з'явився сторонній стукіт. Після розбору машини виявили електронний пристрій із платами живлення, антеною, слотом для SIM-карти, картою пам'яті та мікрофоном.

Мер зазначив, що сподівається на встановлення всіх обставин справи.

Якщо це якісь невідомі люди, я думаю, що правоохоронні органи мали б це встановити,

– сказав Садовий.

Водночас із пристроєм, який знайшли рік тому в його кабінеті, ясності досі немає – його дослідження тривають.

Садовий пояснив, що його кабінет має особливе значення з погляду безпеки, оскільки там регулярно проходять зустрічі з високопосадовцями. Через це приміщення перевіряють спеціальні служби.

У кабінеті були перші особи держави, перші особи іноземних держав, Європейського Союзу,

– розповів мер Львова.

Він не виключає, що нинішня знахідка може бути пов'язана з попереднім випадком, однак наразі не має інформації, яка б це підтверджувала.

Мер Львова про пристрій для прослуховування : відео

За словами Садового, додаткових заходів безпеки через інцидент він поки не запроваджував. Він також зауважив, що пристрій могли встановити неякісно, через що його вдалося виявити.

Важливо з'ясувати, хто міг використовувати отриману інформацію та з якою метою. Адже під час поїздок мер Львова проводить робочі розмови з посадовцями.