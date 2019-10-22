Машини взагалі не були придатні для фронту: як Гладковський робив бізнес на армії

Олега Гладковського, якого нещадавно заарештували, вже відпустили під заставу. У СІЗО він провів лише одну ніч. Про його справу та чим вона може закінчитися – у програмі "Після всього" говорили ведучий Дмитро Гнап та генеральна секретарка НАКО Олена Трегуб.

Скільки бюджетних грошей Гладковським вдалося привласнити?

– Річ у тім, що навіть наразі ця інформація є засекреченою. У кримінальному проваджені є інформація про нібито 20 контрактів з таємними додатками до них. Якщо говорити про оборудки з автомобілями МАЗ, то там об'єм понад 5 мільйонів доларів. Також ми знаємо про санітарні автомобілі "Богдан", які поламалися тільки-но потрапили на фронт. Реальна сума їх поставок сягала 6 мільйонів доларів.

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До слова, керівництво Укроборонпрому та Комітет з питань безпеки Верховної Ради протягом років засекречували ці дані, бо вони нібито могли завдати шкоду державі.

– Ми брали цей кричущий випадок з автомобілями "Богдан" і їхнього неправомірного засекречення, аби проілюструвати те, наскільки в Україні не досканале законодавство, що дозволяє засекречувати все, навіть, коли це не є обґрунтовано. Наша організація мала зустріч із Гладковським в РНБО, він сказав, якщо не засекречувати все це і робити публічні тендери, то у них увійдуть російські компанії. Це був його аргумент. Після гучного дослідження наші компанії, де він фігурував, Гладковський став виступати за те, аби розсекретити закупівлі.



Техніка, яку українській армії постачають підприємства Гладковського

Чи можливо, що Гладковський отримає підозри за скандальну закупівлю "Богданів"

– Закупівля санітарних автомобілей "Богдан", напевно, була найскандальнішою закупівлею. Саме тому, що було дуже багато скарг і гучні скандали. НАКО досліджували ці автомобілі, і ми виявили, що перша партія – 100 машин – взагалі не були придатні для фронту.

На це була низка причин:

• там використовувалися запчастини не військового призначення;

• не було обігріву;

• була дуже слабка під'ємність;

• проблеми з системою пального;

• не стійки автомобілі.



Генеральна секретарка НАКО Олена Трегуб

Яка зараз ситуація з цими санітарними автомобілями?

– Попередня ситуація була така, що більшість автомобілів зламалася. 25% – повертали на завод. Фантастично, але у 2019 році Міноборони попросили у підприємства "Богдан" ще одну партію.

Чи взагалі українська армія – це єдина армія у світі, де в строю китайські джипи. Які не те, що на війні, вони в цивільному житті регулярно ламається?

– Це риторичне питання. Треба запитати, які керівники нашої армії, нашого Міністерства оборони, комітету Верховної Ради, РНБО, як вони дозволили, що ми стали такою армією, яка на китайському шасі оці неякісні автомобілі прийняла.



Санітарні автомобілі "Богдан"

– Це ж загроза життю людини конкретно і національній безпеці. Тут питання не тільки в тому, що був прямий матеріальний інтерес Олега Гладковського в тому, щоб завантажити свій завод. Дійсно. Але ж була ціла когорта діячів, людей, які мали відповідати, щоб наша армія була боєздатна. І вони дозволили ці люди, щоб взяли це обладнання. Яким чином на них тиснув Гладковський? Чи можливо зацікавив їх?

Можливо, на них тиснув хтось іще. Як ви думаєте?

– Я думаю, що Гладковський очевидно став таким впливовим не тому, що він видатний бізнес діяч, а тому що він є близьким соратником президента. Це всі розуміли. Коли очевидно, що Гладковський мав розмови, з Пашинським, з Полтураком, з Павловським. Очевидно, що вони розуміли, що через Гладковського з ними, можливо, що якимось чином спілкується президент. Або дає протекцію Гладковському робити ці речі. Це є факт, який не треба особливо доводити, тому що президент призначив цю людину на посаду – це, по-перше. По-друге, навіть, коли в публічному просторі уже з'являлися розслідування й по тих же "Богданах" і ще кілька років назад.

– Чому президент України, знаючи, що ось звинувачують його бізнес-соратника, що він краде на армію. І ця людина в нього в апараті РНБО друга людина. Він взагалі реагував якось?



Гладковський став таким впливовим не тому, що він видатний бізнес діяч, – Трегуб

А чи міг бути тодішній президент Петро Порошенко особисто матеріально зацікавлений в цих військових контрактах? Чи можливо в інших військових контрактах, які зі свого боку Гладковський, як заступник секретаря РНБО міг проштовхувати?

– Мені здається, що слідство зараз повинне використати справу Гладковського. Коли його вже було заарештовано, коли зараз його випустили з електронним браслетом. Можна отримувати доступи до його переписок, до всіх його каналів комунікацій і шукати відповідь на це питання.

– Дуже багато було таких спекуляцій на тему, що можливо президент не просто через Гладковського, а особисто зацікавлений в матеріальній вигоді, постачаючи українській армії озброєння і військову техніку. Тому, звичайно, що зараз нова влада повинна це детально дослідити.

Чи можна було створити в Україні повноцінне виробництво цих деталей? Чи вони спеціально не хотіли цього робити, щоб не доводилося завозити з Росії навіть якимись "сірими" чи "чорними" каналами?

– Наш висновок такий, що лише деякі одиниці номенклатури є такими, що Україна реально не може виробити. Реально технологіями ноу-хау володіє Росія. Ми не знаємо, як це робити й просто складно за кілька років це розвинути. Інші речі, які не складно робити, то їх абсолютно можна налагодити в Україні.

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– Але дійсно нема інтересу в цьому, тому що звідки син Гладковського знав таємну інформацію, яких запчастин нам не вистачає. Якщо його батько мав доступ до державної таємниці й саме ці питання розрулював на своїй посаді.

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