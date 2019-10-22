Машины вообще не были пригодны для фронта: как Гладковский делал бизнес на армии

Олега Гладковского, которого недавно арестовали, уже отпустили под залог. В СИЗО он провел лишь одну ночь. О его деле и чем оно может закончиться – в программе "После всего" говорили ведущий Дмитрий Гнап и генеральный секретарь НАКО Елена Трегуб.

Сколько бюджетных денег Гладковским удалось присвоить?

– Дело в том, что даже сейчас эта информация является засекреченной. В уголовном производстве есть информация о якобы 20 контрактах с секретными приложениями к ним. Если говорить о сделках с автомобилями МАЗ, то там объем более 5 миллионов долларов. Также мы знаем о санитарных автомобилях "Богдан", которые поломались, как только попали на фронт. Реальная сумма их поставок достигала 6 миллионов долларов.

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К слову, руководство Укроборонпрома и Комитет по вопросам безопасности Верховной Рады на протяжении многих лет засекречивали эти данные, потому что они якобы могли нанести вред государству.

– Мы принимали этот вопиющий случай с автомобилями "Богдан" и их неправомерного засекречивания, чтобы проиллюстрировать то, насколько в Украине несовершенное законодательство, что позволяет засекречивать все, даже, когда это не обоснованно. У нашей организации была встреча с Гладковским в СНБО, он сказал, если не засекречивать все это и делать публичные тендеры, то в них войдут российские компании. Это был его аргумент. После громкого исследования нашей компании, где он фигурировал, Гладковский стал выступать за то, чтобы рассекретить закупки.

Техника, которую украинской армии поставляют предприятия Гладковского

Возможно, что Гладковский получит подозрения за скандальную закупку "Богданов"

– Закупка санитарных автомобилей "Богдан", наверное, была самой скандальной закупкой. Именно потому, что было очень много жалоб и громкие скандалы. НАКО исследовали эти автомобили, и мы обнаружили, что первая партия – 100 машин – вообще не были пригодны для фронта.

На это был ряд причин:

• там использовались запчасти не военного назначения;

• не было обогрева;

• была очень слабая подъемность;

• проблемы с системой топлива;

• не стойкие автомобили.

Генеральный секретарь НАКО Елена Трегуб

Какова сейчас ситуация с этими санитарными автомобилями?

– Предыдущая ситуация была такова, что большинство автомобилей сломалось. 25% – возвращали на завод. Фантастически, но в 2019 году Минобороны попросили у предприятия "Богдан" еще одну партию.

Вообще ли украинская армия – это единственная армия в мире, где в строю китайские джипы. Которые не то, что на войне, они в гражданской жизни регулярно ломаются?

– Это риторический вопрос. Надо спросить, какие руководители нашей армии, нашего Министерства обороны, комитета Верховной Рады, СНБО, как они позволили, что мы стали такой армией, которая на китайском шасси эти некачественные автомобили приняла.

Санитарные автомобили "Богдан"

– Это же угроза жизни человека конкретно и национальной безопасности. Здесь вопрос не только в том, что был прямой материальный интерес Олега Гладковского в том, чтобы загрузить свой завод. Действительно. Но ведь была целая когорта деятелей, людей, которые должны были отвечать, чтобы наша армия была боеспособна. И они позволили этим людям взять это оборудование. Каким образом на них давил Гладковский? Возможно заинтересовал их?

Возможно, на них давил кто-то еще. Как вы думаете?

– Я думаю, что Гладковский очевидно стал таким влиятельным не потому, что он выдающийся бизнес философ, а потому что он являлся близким соратником президента. Это все понимали. Когда очевидно, что у Гладковского были разговоры, с Пашинским, с Полтораком, с Павловским. Очевидно, что они понимали, что через Гладковского с ними, возможно, что каким-то образом общается президент. Или дает протекцию Гладковскому делать эти вещи. Это факт, который не надо особо доказывать, потому что президент назначил этого человека на должность – это, во-первых. Во-вторых, даже, когда в публичном пространстве уже появлялись расследование и по тем же "Богданам" и еще несколько лет назад.

– Почему президент Украины, зная, что вот обвиняют его бизнес-соратника, что он ворует на армии. И этот человек у него в аппарате СНБО второй человек. Он вообще реагировал как-то?

Гладковский стал таким влиятельным не потому, что он выдающийся бизнес философ, – Трегуб

А мог быть тогдашний президент Петр Порошенко лично материально заинтересован в этих военных контрактах? Возможно в других военных контрактах, которые со своей стороны Гладковский, как заместитель секретаря СНБО мог проталкивать?

– Мне кажется, что следствие сейчас должно использовать дело Гладковского. Когда он уже был арестован, когда его выпустили с электронным браслетом. Можно получать доступы к его перепискам, ко всем его каналам коммуникаций и искать ответ на этот вопрос.

– Очень много было таких спекуляций на тему, что возможно президент не просто через Гладковского, а лично заинтересован в материальной выгоде, поставляя украинской армии вооружение и военную технику. Поэтому, конечно, что сейчас новая власть должна это детально исследовать.

Можно было создать в Украине полноценное производство этих деталей? Или они специально не хотели этого делать, чтобы не приходилось завозить из России даже какими-то "серыми" или "черными" каналами?

– Наш вывод такой, что лишь некоторые единицы номенклатуры таковы, что Украина реально не может выработать. Реально технологиями ноу-хау владеет Россия. Мы не знаем, как это делать и просто сложно за несколько лет это развить. Другие вещи, которые не сложно делать, то их совершенно можно наладить в Украине.

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– Но действительно нет интереса в этом, потому что откуда сын Гладковского знал секретную информацию, либо запчастей нам не хватает. Если его отец имел доступ к государственной тайне и именно эти вопросы разруливал на своей должности.

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