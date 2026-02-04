Допоміг Україні зі Starlink: що змусило Маска відвернутись від Кремля

Ілон Маск публічно заявив, що кроки SpaceX проти несанкціонованого використання Starlink Росією дали результат. На цьому тлі виникло питання, чому бізнесмен, який раніше робив суперечливі заяви про Україну, тепер діє так, що це грає проти Кремля.

Експерт із публічних комунікацій і публіцист Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу пояснив, що тут справа не в симпатіях. Він натякнув, що рішення Маска продиктоване прагматикою і ризиками, яких він не може ігнорувати.

Чому Маск обмежив Starlink для Росії?

Богданов пояснив, що в історії зі Starlink Маск діє не як політик, а як бізнесмен, який рахує ризики і власні гроші. За його словами, будь-яка допомога Росії б'є по можливості працювати на західних ринках, а насамперед у Європі.

Допомагати Росії це ризикувати втратити європейські контракти і втратити західні ринки,

– сказав Богданов.

Він додав, що для Маска це також питання репутації його компанії. Якщо Starlink сприйматимуть як систему, яку легко використати в інтересах Кремля, це вдарить по довірі клієнтів і партнерів. В такій логіці блокування доступу окупантам стає для Маска прагматичним кроком, а не проявом зміни поглядів.

Заблокувати доступ до Starlink це питання репутації самого Маска і його компанії,

– пояснив він.

На це впливає і загальна токсичність Путіна навіть для частини західної аудиторії. Кремлю стало складніше знаходити тих, хто готовий виправдовувати підтримку Росії, а бізнес у такій ситуації намагається триматися подалі від репутаційних ризиків. Рішення Маска виглядає цинічним, але в нинішніх умовах вигідним саме для України.

Путінські дії справили таке враження, що підтримувати Путіна дуже важко,

– сказав Богданов.

Він додав, що для Маска ця історія працює як тест на контроль над продуктом. Богданов наголосив, що бізнес у таких ситуаціях змушений реагувати, бо мовчання або бездіяльність виглядають як згода.

Коли твою систему використовують нелегально, це каже про її вразливість. Він має показати, що контролює Starlink,

– підсумував він.

Маск діє не з ідеології, а з прагматики. Він намагається зняти з себе звинувачення у сприянні диктатурам і водночас зберегти ринки, де для нього вирішальні контракти й довіра клієнтів.

Що відомо про обмеження Starlink для росіян?