Маск обіцяв відключити Україні Starlink і втратив мільйони через ці заяви

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів про зрив угоди щодо Starlink із Маском. Американсько-італійський проєкт поставили на паузу через заяви мільярдера про Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

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Як Маск заплатив за свої заяви про Україну та Starlink

Уряд Італії планував підписати велику угоду щодо "Старлінків". Утім, після того, як Маск пригрозив "обвалити фронт" в Україні, опозиція дуже критикувала владу. І досягла свого.

Мені здається, що все зупинилося, адже тема перейшла від Starlink до заяв про компанію та її керівника. Технічний план не обговорюється. Коли суперечки вщухнуть і мине час, буде технічний підхід. Питання в тому, що є найкориснішим і найбезпечнішим для країни,

– розповів пресі міністр.

На початку року мовилося про те, що уряд Італії може укласти угоду з Маском щодо інтернету. Після березневих погроз бізнесмена в бік України італійська опозиція закликала скасувати попередні домовленості.

До слова, днями Радослав Сікорський красиво послав Маска. Раніше мільярдер обізвав польського міністра, коли той заступився за Україну.