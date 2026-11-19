Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Starlink врятував фронт після російського вторгнення. Він заперечив симпатії до Москви та назвав свою допомогу найбільшою серед приватних осіб.

Під час виступу на саміті NYT DealBook засновник SpaceX детально описав наслідки масованих атак противника на комунікації на початку повномасштабної війни.

Які подробиці?

Тоді російські військові вивели з ладу вежі стільникового зв'язку, оптичні кабелі та інші супутникові сервіси.

Думаю, буде цілком справедливим сказати, що немає жодної приватної особи, яка б допомогла Україні більше, ніж я. Коли Росія вторглася, вона вивела з ладу всі комунікації, всі вежі стільникового зв'язку, всі оптоволоконні кабелі і кожну систему супутникового зв'язку. Була лише одна система, яку вони не змогли відключити, і це був Starlink,

– заявив Маск.

Підприємець підкреслив, що втрата управління військами призвела б до швидкого падіння оборони. За його оцінкою, саме наявність супутникових терміналів дозволила Збройним силам України утримати стійкість армії під час наступу противника.

Якби вони не мали Starlink, уся їхня лінія оборони розвалилася б, бо вони не мали б жодної системи зв'язку, і Росія б перемогла. Тож чи схоже це на проросійські дії, як вам здається?

– додав він.

Цивільний статус комерційної мережі

Водночас Маск наголосив на виключно цивільному призначенні базової інфраструктури супутників.

Він зауважив, що комерційна мережа не має застосовуватися для проведення наступальних військових операцій або наведення ударних безпілотників на великі відстані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бізнесмен пояснив відмову у використанні мережі для ударів існуванням окремої мілітарної системи Starshield. За його словами, рішення про контроль над озброєнням повинні ухвалювати урядові структури США, а не приватний бізнес.