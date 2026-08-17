Залишив лише одне емодзі: Маск репостнув інтервʼю Федорова

Ілон Маск відреагував на інтервʼю Михайла Федорова. Там ексміністр оборони розповідав про роль мільярдера у підтримці України під час повномасштабної війни.

Маск залишив емодзі-сердечко та репостнув собі на сторінку цей фрагмент з розмови.

Маск відреагував на слова Федорова

Маск залишив під публікацією з фрагментом інтерв'ю емодзі у вигляді сердечка.

Федоров під час розмови з журналістом заявив, що вважає мільярдера однією з найважливіших технологічних постатей для України.

Ілон Маск, мабуть, найважливіша людина та підприємець у світі для нашої країни в галузі технологій. Ілон та SpaceX захистили нашу протиповітряну оборону, врятували наші повітряні сили та врятували тисячі цивільних життів,

– заявив він.

В інтерв'ю ексміністр оборони окремо говорив про роль Starlink – супутникової системи зв'язку компанії SpaceX – у російсько-українській війні. За словами Федорова, ці технології стали важливими для України, зокрема в контексті забезпечення зв'язку та роботи українських сил оборони.

Він також звернув увагу на те, що Starlink перестав бути доступним для російських військових, які намагалися використовувати термінали системи на фронті. Рішення щодо доступу до супутникового зв'язку має безпосереднє значення для перебігу бойових дій та можливостей сторін використовувати сучасні технології.

Крім того, Федоров зазначив, що підтримує прямий зв'язок з Ілоном Маском і продовжує спілкуватися з ним щодо технологічних потреб України. За його словами, така взаємодія може відкрити можливості для залучення нових технологічних рішень та допомогти Україні реагувати на сучасні виклики.

Раніше ексміністр оборони також повідомляв про переговори з Маском щодо розширення можливостей використання Starlink. Зокрема, українська сторона хотіла отримати дозвіл на застосування супутникового зв'язку під час ударів по військових об'єктах на території Росії, включно з установками, з яких російські війська запускають балістичні ракети.

Водночас, за інформацією джерела, наближеного до Федорова, домовленості про таке використання Starlink поки досягти не вдалося. За словами співрозмовника, Маск може остерігатися, що надання Україні відповідного доступу здатне спровокувати подальше загострення відносин із Росією.