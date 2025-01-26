Шольц і Туск "проїхалися" по Маску після його скандальних заяв про Німеччину

25 січня Ілон Маск взяв участь у передвиборчому з'їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Американський мільярдер закликав німців забути про "провини минулого" та боротися за "велику Німеччину".

Крім того, Маск зазначив, що ультраправі мають цілковиту підтримку з його боку та адміністрації Дональда Трампа. Прем'єр Польщі різко відреагував на заяви американця. Його згодом підтримав Шольц, передає 24 Канал.

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Що сказали Туск і Шольц

Польський прем'єр у соцмережі "Х" прокоментував події на заході ультраправої партії у Німеччині. Він зазначив, що слова, які прозвучали від головних дійових осіб мітингу про "Велику Німеччину" та "необхідність забути німецьку провину за нацистські злочини", "звучали надто знайомо та зловісно". Туск також натякнув, що Маск зробив ці висловлювання за кілька годин до річниці визволення Освенцима, що відбулося 27 січня 1945 року.

Німецький канцлер Олаф Шольц відреагував на допис Туска. Він зробив його репост, підписавши: "Не можу не погодитися, дорогий Дональде".

Нагадаємо, що у 2025 році у Німеччині планують провести позачергові вибори. Влада розглядає можливість відкриття кримінальних справ проти Маска.