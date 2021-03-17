Масова бійня у США: 8 людей застрелили у 3 спа-салонах Атланти

В американському місті Атланта та передмісті сталися три стрілянини. Щонайменше 8 людей загинули, більшість із них – жінки.

Поліція вже затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні цього злочину. Правоохоронці назвали і його ім'я – Роберт Лонг.

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Увечері 16 березня поліція Атланти (штат Джорджія, Сполучені Штати Америки) отримала повідомлення про дві стрілянини у спа-салонах. Ці заклади розташовані через дорогу один від одного.

Згодом стало відомо про ще одну стрілянину – в масажному салоні в окрузі Черокі на північ від Атланти.



Щонайменше 8 жертв нарахували у 3 закладах Атланти / Фото АР

У першому випадку загинули 4 жінки, у другому – вбили 4 людей, а ще 1 зазнала поранення. Більшість жертв, як пишуть американські ЗМІ, – жінки азійського походження.

Через кілька годин після злочину правоохоронці затримали підозрюваного – 21-річного Роберта Аарона Лонга. Наразі слідство встановило його причетність до стрілянини в Черокі (чоловік потрапив на камеру відеоспостереження).



Підозрюваного затримали, але тільки щодо стрілянини у Черокі / Фото АР

Жодного розуміння щодо мотиву злочину поки немає. І чи пов'язані події в Черокі та Атланті – невідомо, але у поліції допустили таку можливість.

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