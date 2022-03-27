Масова мобілізація в Росії не вдалась, – МВС

У Росії зараз починається новий призов. Він має відбутися до 1 квітня 2022 року. Росіяни планували почати масову мобілізацію.

Однак масштабного процесу там запустити так і не вдалося. Так вважає радник глави міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Як він пояснив, ключова загроза, яка була для України – щоб строковики не почали записуватися на контрактну службу. Відтак, щоб їх не почали переводити до нашої території.

Станом на 27 березня масового процесу росіянам запустити не вдалося. Звичайно, він іде, але не так масштабно, як на це розраховували в Росії,

– зазначив Денисенко.

І додав, що навіть строковики розуміють, що сюди можуть потрапити тільки як "живе м'ясо".

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