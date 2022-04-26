Масова стрілянина в Росії: чоловік в дитсадку застрелив 2 дітей і няню

На Росії невідомий чоловік зайшов у дитячий садок, де застрелив двох дітей, які в цей час спали. Він також застрелив одну з нянь. Після чого покінчив з життям.

Все сталося в Ульяновській області Росії, в селі Вешкайма. Там чоловік з рушницею прийшов у дитячий садок. Діти в цей час спали, адже була "тиха година". Охоронця в садку не було.

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Піднявшись на другий поверх, чоловік поранив помічницю вихователя та ще одну співробітницю дитсадка. Після чого застрелив двох дітей. А вже тоді застрелився сам.

Місцева влада підтверджує стрілянину та загибель чотирьох людей, не вказуючи подробиці.

Рушниця "Иж-27", з якої велася стрільба, належить місцевому мешканцю Олександру Дроніну. Йому 68 років. Однак невідомо, чи саме він здійснив стрілянину. Адже це старша людина з сивиною. У той час як нападника описують значно молодшим.

Але впізнання особи стрільця ускладнене через те, що той вистрелив собі в обличчя.

Дронін вранці поїхав на полювання. І не виходить на зв'язок. Відтак ще одним підозрюваним вважають 26-річного Руслана Ахтямова. Він разом з Дроніним мав відправитися на полювання. Окрім того, чоловік живе на тій вулиці, де і дитячий садок, в якому сталася стрілянина.