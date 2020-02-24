Натовп неповнолітніх влаштував бійку на спортивному майданчику у Харкові.

Інцидент стався у Харкові 23 лютого. Відео опублікували в Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

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На відео видно, як молоді люди, розділившись на дві групи, почались битись. Ще близько 10 перебували в стороні, знімаючи на відео.

Масова бійка підлітків у Харкові – відео:

До поліції звернувся очевидець. Патрульні, які прибули на місце події, ніяких слідів бійки не виявили. Чоловік-перехожий відмовився від написання заяви.