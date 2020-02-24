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      Масова бійка підлітків у Харкові: відео

      -
      Підлітки влаштували бійку на спортмайданчику у Харкові / twnews.com.ua

      Натовп неповнолітніх влаштував бійку на спортивному майданчику у Харкові.

      Інцидент стався у Харкові 23 лютого. Відео опублікували в Telegram-каналі "Типове ХТЗ".

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      На відео видно, як молоді люди, розділившись на дві групи, почались битись. Ще близько 10 перебували в стороні, знімаючи на відео.

      Масова бійка підлітків у Харкові – відео:

      До поліції звернувся очевидець. Патрульні, які прибули на місце події, ніяких слідів бійки не виявили. Чоловік-перехожий відмовився від написання заяви.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Кримінальні новини Новини Харкова Кримінал
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