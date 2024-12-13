Ракети курсом на Львівщину: поляки підняли авіацію

Росія масовано атакує Україну різними видами озброєння. Польща підняла авіацію у повітря.

Польща підняла винищувачі на тлі масованої атаки на Україну. Про це пише 24 Канал з посиланням на оперативне командування країни.

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Польща підняла винищувачі

Росія масовано атакує мирні українські міста. Повітряні сили поінформували про ракети курсом на Львівщину. Через підвищену небезпеку Польща підняла у повітря авіацію.

Польща вже не вперше підіймає авіацію під час масованої атаки по Україні та підвищеної небезпеки для Заходу. Водночас вони нічого не роблять, а спостерігають за ситуацією.

Польща не може збивати ракети над Заходом України. Розмови про таку можливість тривають, однак для цього потрібно колективне рішення союзників. Його не ухвалюють через побоювання ескалації.

Росія масовано атакує Україну 13 грудня різними видами озброєнь. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що тактика Росії залишається незмінною. Ворог накопичував ракети та дрони, щоб атакувати Україну.