Масована атака вдень – лиш початок: експрацівник СБУ пояснив цинічний задум Росії

Росія вдень 13 травня запустила дрони і ракети по території України. У деяких регіонах пролунали вибухи. У ГУР повідомили, що очікується кілька хвиль атак ворога.

Мета атаки противника – завдати ударів по критичній інфраструктурі України. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак спрогнозував у розмові з 24 Каналом, подальші дії росіян. Він попередив, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До чого готуються росіяни?

Ступак зазначив, що, спираючись на попередній досвід масованих обстрілів ворога, не важко припустити, що після невеликого перемир'я, атаки продовжаться.

"Рано чи пізно вони будуть. Певним регіонам дістанеться набагато більше – атак буде більше і вони будуть інтенсивнішими. Це стосується Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещина. Туди регулярно прилітає. На Київщину та західні регіони – дещо менше. Але росіяни обирають собі цілі за власною логікою", – наголосив Ступак.

Важливо! Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, що за даними української розвідки, ворог перекинув свою тактичну авіацію. Також була помічена активізація росіян на аеродромах базування. тактичної авіації та її активність на аеродромах базування. Ігнат вважає, що противник передислокує авіацію у глиб російської території, щоб захистити її від БпЛА України. Водночас він підкреслив, що точно вказати дату атаки ворога не може, тому у найближчий період потрібно під час повітряних тревог перебувати в укриттях.

Росіяни насамперед здійснюють розвідку. А потім, за його словами, влучають у якусь будівлю, яка, за їхніми даними, нібито використовується Збройними Силами України для зберігання, ремонту техніки, можливо, виготовлення нових дронів.

Денна атака є нехарактерною. Ми звикли до нічних обстрілів, а зараз вдень росіяни використовують величезну кількість дронів. Тому можна обережно припустити, що ця атака може розтягнутися ще й на ніч,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Ворог розраховує на те, що за світовий день, як зауважив він, Збройні Сили України, сили ППО виснажаться фізично, ментально і матеріально. Будуть відстріляні всі засоби для збиття дронів, перехоплювачі БпЛА.

"А вночі буде нова комбінована атака із застосуванням ракет. І у росіян, можливо, такий розрахунок, що її ефективність буде набагато більшою, ніж зараз", – відзначив Іван Ступак.

Зверніть увагу! Росіяни на 2025 рік випустили по Україні близько 55 тисяч дронів типу "Шахед"/"Герань". У першому кварталі 2026-го по Україні прилетіло орієнтовно 23 тисячі російських БпЛА. Це, за словами колишнього співробітника СБУ, майже половину тогорічної кількості. Середня щомісячна чисельність дронів, які використовує ворог проти України, становить приблизно 6500. У березні – 6400, а у травні – майже 6700. Якщо війна не закінчиться до кінця 2026-го, то фінальний рахунок за поточний рік може складати орієнтовно 75 – 80 тисяч.

Він додав, що кількість дронів, яку використовують окупанти, тільки збільшується.

Що відомо про атаку 13 травня?

У ГУР повідомили, що ворог у ночі почав масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну, і вона, імовірно, матиме кілька хвиль.

У першій хвилі росіяни використають велику кількість ударних дронів, щоб виснажити систему ППО України і водночас завдати ударів по цивільних об'єктах. А у наступній хвилі противник може випустити крилаті ракети повітряного та морського базування та балістику. Мета цієї атаки – енергетична інфраструктура, об'єкти ОПК, адміністративні будівлі.

Повітряна тривога на Київщині триває кілька годин – ворог атакує регіон дронами. Внаслідок обстрілу у селі Хотянівка виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Раніше у Києві пролунали вибухи, було зафіксовано падіння уламків у Оболонському районі.

Росіяни також атакують Одещину, де уламки дрона впали на дах багатоповерхівки. Через удар виникло спалахнули автівки. Через обстріл двоє людей зазнали поранення.

Також ворожі дрони були зафіксовані у Коломиї, де внаслідок удару виникли перебої у електропостачанні. Крім того, лунали вибухи у Луцьку та Рівному (у місті є проблеми зі світлом)

У Рівному внаслідок російської атаки фіксують перебої зі світлом. Також було гучно у Малині на Житомирщині.

Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків 11 травня попередив про можливу небезпеку у найближчі три дні після "перемир'я". Він наголосив, що у ці дні потрібно особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.