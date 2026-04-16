24 Канал Новини України Під прицілом були 6 українських міст: як рухались ворожі цілі під час масованої атаки
16 квітня, 16:07
Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія 15 і 16 квітня атакувала Україну дронами та ракетами, націленими на 6 міст: Київ, Черкаси, Харків, Біла Церква, Дніпро та Одеса.
  • Було застосовано понад 350 "Шахедів", 13 балістичних ракет і 2 крилаті ракети, як повідомляє телеграм-канал "AirGuard".

Російська армія 15 і 16 квітня масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Майже всі ворожі цілі рухалися у напрямку 6 українських міст.

Про це пише моніторинговий телеграм-канал "AirGuard | Шахеди | Ракети | Моніторинг".

Куди спрямовувала свої цілі Росія під час атаки України?

Монітори зазначили, що основними цілями атаки стали: Київ, Черкаси, Харків, Біла Церква, Дніпро, прифронтові території та Одеса.

Застосовано більш як 350 "Шахедів", понад 13 балістичних ракет, та приблизно 2 крилаті ракети, – пишуть у телеграм-каналі.

Там також оприлюднили мапу, на які можна побачити рух БпЛА та ракет під час атаки.


Як рухалися ворожі цілі в Україні з 15 по 16 квітня / Фото з телеграм-каналу "AirGuard | Шахеди | Ракети | Моніторинг"

Як відпрацювала ППО по ворожих цілях за 2 дні?

  • Російська армія протягом доби з 15 по 16 квітня запустила 703 повітряні цілі по Україні. А саме 19 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К" та 659 БпЛА "Шахед" та інших типів.

  • З них ППО збила 667 цілей, а саме 8 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 636 БпЛА типу "Шахед".

  • Під ударами опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста. Детальніше про всі наслідки атаки ви можете прочитати – у нашому матеріалі.