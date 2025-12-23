"Найбільше постраждала наша білка": у Житомирі на балкон квартири влетів двигун від "Шахеда"

Під час масованої атаки 23 грудня у квартиру жителів Житомира влетіли уламки ворожого "Шахеда". Одна деталь безпілотника потрапила в дитячу кімнату, а двигун – на балкон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власника квартири Антона Вакуленка.

Читайте також Основний удар – по Заходу України: Храпчинський сказав, що вишукує ворог під час атак

Які наслідки атаки?

Антон Вакуленко розповів, що інцидент трапився близько 6:50 ранку: у цей час російська армія атакувала дронами Житомирщину та інші регіони.

День сьогодні не задався: у дитячу прилетіла ось ця штука від "Шахеда", розміром як моя нога. А от на балкон прилетів мотор від "Шахеда",

– розповів чоловік.

Під час обстрілу сім'я перебувала у відносно безпечному місці квартири.

Після вибуху дружина Антона почула, що скло розбилося: родина одразу схопила дітей та вибігла з кімнати. На щастя, ніхто не постраждав.

Ми всі цілі – обійшлося без травмувань. Найбільше постраждала наша білка, яку ми на ніч віднесли в дитячу кімнату, щоб вона не заважала там, бо вона нічна тваринка. І оця коробка, що прилетіла в дитячу кімнату, розбомбила клітку. Але білка жива, з нею все добре,

– додав Антон Вакуленко.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Росіяни знову били по Україні: що відомо?