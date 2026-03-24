Масованої повітряної атаки зазнає Україна: куди цілить ворог та які наслідки ударів

Російська армія вдалася до масованого обстрілу України різними засобами повітряного нападу вночі та зранку 24 березня. Вибухи прогриміли у низці регіонів та вже є інформація про їхні наслідки.

Мовиться, зокрема, про Київ, Запоріжжя, Полтаву. Також про Захід України. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Що відомо про масовану атаку на Україну 24 березня та її наслідки?

05:15, 24 березня Ця група ракет зараз на північному сході Житомирщини курсом на Житомир. 05:10, 24 березня Група ракет на півночі Київщини летить західним курсом, пишуть Повітряні сили. Монітори запевняють, що це останні дві ракети. 05:00, 24 березня Група ракет на півдні Вінниччини продовжує рух на захід у бік Хмельниччини. Нова група ракет на Чернігівщині – летить у бік Київщини. 04:53, 24 березня Групи ракет вже на півдні Вінниччини курсом на захід. Група на Ладижин. 04:39, 24 березня Друга група ракет на Херсонщині курсом на Миколаївщину. 04:36, 24 березня Група ракет на півночі Миколаївщини летить північно-західним курсом на Вінниччину. 04:30, 24 березня Групи крилатих ракет залетіли на Херсонщину та попрямували курсом на Миколаївщину, пишуть Повітряні сили. Монітори вказують, що мовиться про ракети зі стратегічної авіації Росії. на цей час їх нарахували не менш як десяток. 03:30, 24 березня Полтава. Російська армія застосувала проти Полтавщини балістичні ракети та ударні безпілотники. Місцеві неодноразово чули вибухи, працювала ППО. Після 3 ранку стало відомо, що у Полтавській громаді є пошкодження житлових будинків та готелю, виникли пожежі. Двоє людей загинули, 11 зазнали травм. 03:00, 24 березня Запоріжжя. Запорізьку область та обласний центр масовано атакували безпілотники та балістичні ракети. Щонайменше троє людей поранені, одна людина загинула. Виникли пожежі, є влучання дрона у багатоквартирний будинок. Загалом пошкоджені 6 багатоквартирних та 2 приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури. 02:30, 24 березня Київ та Київська область. Після півночі у Києві оголосили тривогу. Російська армія з кількох напрямків запустила дрони, а також створила загрозу запуску ракет – у небі перебували кілька бортів стратегічної авіації. У столиці прогриміла серія вибухів – було чутно роботу ППО. Також у Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Про наслідки поки що інформації не було

