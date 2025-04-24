"Не знаємо, що з ним": у Києві підлітки з ночі чекають на порятунок друга на місці влучання

Після удару по Києву в ніч проти 24 квітня на місці влучання працює ДСНС. Рідні та друзі чекають на звістки про близьких. Серед них компанія підлітків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Друзі біля зруйнованого будинку чекають звісток про долю 17-річного хлопця

Внаслідок російської атаки зруйнований житловий будинок у Святошинському районі. 17-річний хлопець жив на першому поверсі. Він не виходить на зв'язок із самої ночі. Друзі припускають, що він під завалами, але достеменно не знають, що з ним. Вони сподіваються, що рятувальники дістануть юнака живим.

Витягують когось. Живий. Каже "Хочу курити",

– розповідають хлопці.

Але вони не знають, чи йдеться про їхнього друга, чи про когось іншого. Теоретично він міг би сказати такі слова.

"Як запустили балістику, так і зразу бамс – сюди. Ми були вдома, пішли в коридор. Дим перед очима. Виходжу сюди, бачу..." – згадують підлітки.

На 16:20 кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 9 осіб, повідомили в ДСНС. Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

О 15:20 МВС виклали слова міністра Ігоря Клименка.

Один чоловік провів під завалами вісім годин, і ми змогли його врятувати живим. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували ще людей, які під завалами,

– підкреслив очільник МВС.

Також він наголосив, що росіяни здійснили атаку саме по цивільній інфраструктурі, по густонаселеному району столиці.