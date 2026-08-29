Росія тероризувала Україну ракетами та сотнями БпЛА: як відпрацювала ППО, скільки є влучань

У ніч на 29 серпня російські війська випустили по території України майже 270 ударних дронів та кілька ракет. Українським захисникам вдалося збити та подавити більшість безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Звідки летіли цілі та які наслідки

У ніч на 29 серпня росіяни завдали удару протикорабельною ракетою "Онікс" та балістичною ракетою "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму. Водночас безпілотники типів Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія" запускали з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з Донеччини та Криму.

Загалом російські війська випустили по території України 267 ударних дронів.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Українським захисникам вдалося збити та подавити 233 російські безпілотники у північних, південних, східних та центральних областях.

Попри ефективну роботу захисників неба, зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків ще на 4.

Частина ворожих засобів не досягла своїх цілей, а інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Нагадаємо, що Росія у ніч на 29 серпня тероризувала Київ. На жаль, є руйнування житлових будинків, також постраждали 2 людини.