"Переховувалися 56 тисяч людей": чи справді киян не пускали у метро через переповнені станції

Під час масованої російської атаки у ніч на 30 липня у соціальних мережах з'явилися численні повідомлення від киян, які стверджували, що не змогли потрапити до метро, аби сховатися від ракетної небезпеки. Люди писали про переповнені станції та відмову у доступі.

Водночас у Київському метрополітені заявили, що після оголошення тривоги всі станції працювали як укриття і вхід для населення не обмежувався.

Кияни начебто не могли потрапити до метро під час атаки

У ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак по Україні. Ще ввечері 29 липня Повітряні сили та моніторингові ресурси попереджали про високу ймовірність застосування балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості ударних безпілотників. Через це багато мешканців Києва вирішили заздалегідь спуститися до метро, яке під час повітряної тривоги використовується як укриття.

Однак упродовж ночі у соціальних мережах почали з'являтися десятки повідомлень про проблеми з доступом до підземки. Користувачі публікували фото та відео, на яких біля входів на окремі станції збиралися великі черги.

Кияни заявили, що їх не впускали до метро під час масованої атаки / Скриншоти із соцмереж

Деякі кияни стверджували, що їх не впускали до метро до офіційного оголошення повітряної тривоги, хоча інформація про можливу масовану атаку вже активно поширювалася. За словами очевидців, біля окремих станцій люди, серед яких були сім'ї з дітьми, чекали відкриття дверей тривалий час.

Після оголошення тривоги ситуація, за словами користувачів, також залишалася складною. Люди повідомляли, що на окремих станціях через велику кількість охочих сховатися від обстрілу утворилося значне скупчення, а деяких пасажирів нібито перестали пропускати через переповнення платформ.

Масована атака тривала кілька годин. Росія застосувала балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники, через що тисячі мешканців столиці залишалися в укриттях до ранку.

Що відповіли у Київському метрополітені?

У Київському метрополітені відреагували на поширення інформації про нібито закриті станції та обмеження доступу. Там заявили, що після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті та працювали як укриття, а доступ для населення не обмежувався.

За офіційними даними, цієї ночі на станціях метро перебували понад 56 тисяч людей.

У метрополітені пояснили, що в окремих випадках працівники могли просити людей залишити службові приміщення та перейти безпосередньо на платформи, оскільки службові зони й технологічні проходи не призначені для перебування населення та залишаються закритими з міркувань безпеки.

Також у метрополітені нагадали, що охочі скористатися метро як укриттям до оголошення повітряної тривоги можуть приходити на станції до завершення їхньої роботи. Крім того, там порекомендували, за можливості, обирати центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей.

Нагадаємо, першим цієї ночі росіяни атакували Київ, де після ударів виникли пожежі у Святошинському та Оболонському районах. Загорілися гаражний кооператив, торгівельні павільйони та нежитлова забудова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

У Львові ракети пошкодили житлові багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Через руйнування під'їздів рятувальники проводили евакуацію людей за допомогою автокрана, а під завалами тривали пошуково-рятувальні роботи.

Найтрагічніші наслідки зафіксували на Криворіжжі, де російський удар зруйнував приватний будинок. За даними місцевої влади, загинули шестеро людей, серед яких діти, а також ціла родина. На Полтавщині безпілотники влучили у складські приміщення приватного підприємства та термінал "Нової пошти". Пожежі вдалося ліквідувати, однак працівник одного зі складів загинув від отриманих травм.

Вибухи також лунали у Вінницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Харківській та інших областях.