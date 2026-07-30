Є загроза масованого удару: Росія підняла у повітря Ту-95МС

Окупанти підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим над Україною нависла загроза масованої атаки із застосуванням ракет.

Ворожі літаки прямують до пускових рубежів. Про це повідомляють моніторингові пабліки.

Що відомо про загрозу ракетного удару?

Увечері з'явилася інформація від моніторингових каналів, що про зліт кількох бомбардувальників Ту-160 з аеродрому "Українка". Повідомлялося, що на пускових рубежах вони будуть о 01:00 орієнтовно, відповідно ракети очікуватимуться о 02:00.

Також монітори повідомляли, що упродовж доби окупанти запланували передислокацію 8 бортів Ту-95МС з Далекого сходу у напрямку Західного регіону. Йдеться про перекидання літаків з аеродрому "Українка" на аеродром "Оленья". Саме звідти російські Ту-95МС дуже часто злітають для пусків ракет по Україні.

Орієнтовно о 00:45 моніторингові канали повідомили про підняття росіянами у повітря бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому "Оленья". За попередніми даними, їхня кількість станом на зараз становить від 4 одиниці. У разі бойового вильоту можливі пуски у проміжку 01:30 – 04:00.

З минулої атаки минуло 23 дні, тому ворог вже встиг поновити запас як балістичних, так і крилатих ракет.

Попередньо, окупанти можуть застосувати від 60 до 80 ракет.

Залишається високою вирогідність удару саме по Києву.

Нагадаємо, що ще 24 липня президент Зеленський попередив українців, що Росія повністю готова до нової масованої комбінованої атаки.