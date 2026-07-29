Уважно до тривог: у ЦПД попередили про ймовірний ворожий обстріл

Росія вже підготувалася до чергової комбінованої атаки. Українців закликали бути особливо уважними до тривог цієї ночі.

Увечері керівник Центру протидії дезінформації попередив про ймовірний масований обстріл уночі.

Що відомо про загрозу масованої атаки?

Уважно до тривог,

– написав Андрій Коваленко.

Він також попередив окупантів, що їхні масовані атаки на Україну лише збільшать кількість ударів у відповідь по самій Росії.

Коваленко порадив російським елітам "врешті демонтувати Путіна й змінити курс їхньої країни".

Нагадаємо, що упродовж дня 29 липня низка моніторингових каналів повідомляли про те, що є велика ймовірність масованого обстрілу цієї ночі. Зазначалося, що ворог для цього вже накопичив достатньо як балістичних, так і крилатих ракет.

Близько 20:00 з'явилися повідомлення, що окупанти підняли у повітря кілька бортів Ту-160. Якщо виліт бойовий, то на пускових рубежах літаки будуть біля першої ночі, а ракети в Україну залетять близько другої.

Також монітори писали про те, що упродовж доби росіяни запланували передислокувати 8 бортів Ту-95МС ближче до кордону з Україною, а саме з аеродрому "Українка" до аеродрому "Оленья".

Монітори зазначають, що найімовірнішими цілями атаки стануть Київ, а також західні регіони.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський попереджав, що Росія закінчила підготовку до масованого удару.