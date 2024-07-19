Масована атака дронів на Росію: дрони збивали над кількома регіонами

У Росії стає все більш неспокійно. Зокрема, там вкотре заявляють про масовану атаку безпілотників на різні регіони.

️ Російські ЗМІ пишуть, що протягом ночі на 19 липня нібито вдалося знищити 11 БпЛА. Там заявляють про роботу ППО одразу над кількома регіонами, передає 24 Канал.

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У Росії наполягають на роботі ППО

Зокрема, у Росії пишуть про роботу протиповітряної оборони над Курською областю. Там нібито збили три дрони. Стільки ж нібито знищили й над Бєлгородською областю.

Натомість п'ять БпЛА неначе було збито над територією Республіки Крим. Губернатор Курської області розповів, що у Курську після падіння уламків БпЛА поранення та опіки отримали двоє жителів.

У Бєлгородській області у Шебекіно внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено житловий будинок. Кількість постраждалих уточнюється.

Водночас це повідомлення держави-агресорки, тому варто бути обережними.

Ніч на 19 липня для російського Курська видалася тривожною. Там прогриміло до десятка вибухів. Про це пишуть у російських телеграм-каналах.

У ворожих телеграм-каналах також писали, що місцеві жителі розповіли, що у небі над Курськом було чутно від 7 до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів.

Наразі інформації про наслідки атаки на землі або постраждалих немає.