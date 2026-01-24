Загинула людина, є влучання, пожежі й перебої зі світлом: наслідки масованої атаки на Київ

Росія завдала масованого повітряного удару по Києву вночі 24 січня. Ворог застосував різні засоби повітряного нападу – від БпЛА до переобладнаних протикорабельних ракет.

Міська влада інформувала про наслідки атаки. Зокрема, мер Віталій Кличко та Київська МВА.

Хронологія атаки Окупанти запустили дрони по Україні, ціллю став Київ: є й загроза балістики

Масована атака на Київ 24 січня: що відомо про наслідки?

На Київ масована повітряна атака розпочалася близько 1 ночі 24 січня та тривала кілька годин. На момент публікації загроза все ще залишалася актуальною.

Міська влада повідомила, що одна людина загинула у столиці, є щонайменше 4 постраждалих. Трьох медики госпіталізували.

На лівому березі столиці перебої з теплопостачанням та водопостачанням. Місцеві спільноти у соцмережах також писали про проблеми зі світлом.

Щодо наслідків за районами на цей момент є така інформація:

Деснянський район – падіння уламків на нежитлову будівлю.

район – падіння уламків на нежитлову будівлю. Дніпровський район – падіння уламків БпЛА та пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. Вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

район – падіння уламків БпЛА та пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. Вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку. Дарницький район – падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу, пошкоджені вікна, без пожежі. Влучання в недобудований житловий багатоповерховий будинок, пожежа.

район – падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу, пошкоджені вікна, без пожежі. Влучання в недобудований житловий багатоповерховий будинок, пожежа. Голосіївський район – падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови, пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

район – падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови, пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку. Солом'янський район – уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Додамо, що під час цієї атаки на Київ, за інформацією моніторингових спільнот, російська армія застосувала не тільки ударні БпЛА у значній кількості. Це були також крилаті ракети наземного базування, балістичні ракети, ракети Х-22 чи Х-32 зі стратегічної авіації, а саме з бортів Ту-22М3, а ще й модифіковані протикорабельні ракети "Циркон" із південного напрямку.

