Після гучних вибухів пошкоджені житлові будинки й склади: які наслідки масованого обстрілу Києва

Російська армія масовано атакувала Київ із повітря вночі 8 вересня. Прогриміла серія гучних вибухів після застосування ворогом реактивних БпЛА, балістичних та інших типів ракет.

Влада вже надала першу інформацію про наслідки комбінованого обстрілу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Які наслідки масованого обстрілу Києва та інших регіонів 8 вересня?

04:27, 08 вересня Кличко: у Голосіївському районі пожежа на території навчального закладу. Попередньо, заблоковані люди у житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах – загоряння на нежитлових територіях. 04:11, 08 вересня Міський голова Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський район. 04:05, 08 вересня КМВА: у Соломʼянському районі виникло загоряння складського приміщення. 03:50, 08 вересня Київ – перша інформація про наслідки обстрілу від КМВА. У Солом'янському районі – падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок. На іншій локації пошкоджено 3-поверховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків. 03:30, 08 вересня Уночі 8 вересня Росія застосувала проти Києва реактивні БпЛА, балістичні та інші види ракет із різних напрямків. Прогриміла серія вибухів.

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Додамо, що столиця України опинилася під повітряними ударами одразу після закінчення режиму тиші, пов'язаного з візитом спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Станом на момент публікації масована ататка триває.