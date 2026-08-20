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20 серпня, 12:02
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Кожна затримка ракет вимірюється людськими життями, – Сибіга звернувся до партнерів

Вероніка Соцкова

Росія 20 серпня завдала масованого удару по столиці та інших регіонах України. Глава МЗС закликав міжнародних партнерів терміново посилити українську протиповітряну оборону та надати додаткові ракети-перехоплювачі.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

Про що Сибіга просить партнерів?

Міністр наголосив, що Україна потребує рішучих дій від держав-партнерів, адже балістичні ракети залишають дуже мало часу для реагування.

Кожна російська балістична ракета – це акт варварства. А кожна ракета-перехоплювач, поставлена в Україну, – це акт людяності та врятовані людські життя. Ми знаємо партнерів, які можуть поставити ці ракети-перехоплювачі, і ми ще раз закликаємо їх діяти без зволікання. Кожне зволікання вимірюється людськими життями, 
– сказав він.

 Окремо глава МЗС звернувся до українців за кордоном, Світового конгресу українців та українських громад у різних країнах із закликом посилити міжнародний тиск.

Ми закликаємо до трьох критично важливих заходів для захисту людських життів: забезпечення протиповітряної оборони, посилення санкційного тиску на Росію та розбудова оборонного потенціалу у партнерстві з Україною, 
– сказав він,

Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області. Ворог застосував, зокрема, балістичні ракети та "Калібри". Унаслідок атаки в столиці загинули щонайменше 13 людей, ще одна людина стала жертвою удару в Броварському районі. Близько 40 осіб отримали поранення, частину постраждалих госпіталізували. 

Найбільше руйнувань зафіксували у Солом’янському районі Києва, де пошкоджені житлові будинки, школа та дитяча лікарня. В одному з дев’ятиповерхових будинків частково зруйновані верхні поверхи, також пошкоджена п’ятиповерхівка. 

Рятувальники вже деблокували з-під завалів двох людей та продовжують пошуково-рятувальні роботи. Ліквідація наслідків атаки триває у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.