У Броварах із пожежі врятували родину, Славутич знову без світла: наслідки атаки на Київщині

Масованого повітряного удару завдав ворог по Київській області уночі 9 січня. Російська армія застосувала БпЛА, крилаті ракети та балістику.

Київська ОВА інформує про наслідки атаки. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ракетна небезпека в Україні: Росія підняла у небо МіГ-31, зафіксовані пуски "Калібрів"

Які наслідки масованої атаки 9 січня на Київську область?

В епіцентрі ударів ворога був Київ. Але й у Київській області активно працювала Протиповітряна оборона. На жаль, не минулося без наслідків ударів росіян у кількох районах.

За інформацією обласної військової адміністрації, у Броварському районі з підвалу приватного будинку після пожежі деблоковано 3 дорослих і дитину 5 років. З отруєнням чадним газом їх госпіталізували. Ще один чоловік має різану рану передпліччя.

Загалом в області наслідки є у 4 районах, пише ОВА:

Вишгородський район – пошкоджено приватний будинок.

Обухівський – поруйновані складські приміщення та приватний будинок.

Броварський – були пожежі у 3 приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах.

Бориспільський – пошкодження у двох приватних будинках.

Трохи раніше мер Славутича Юрій Фомічєв писав у телеграмі, що місто знеструмлено. "Причину з'ясовуємо", – уточнив він, зауваживши, що під прицілом ворога зараз перебувають об'єкти критичної інфраструктури.

Що відомо про наслідки у самому Києві?