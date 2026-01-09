У Броварах із пожежі врятували родину, Славутич знову без світла: наслідки атаки на Київщині
- У Броварському районі з підвалу приватного будинку після пожежі врятовано 3 дорослих і дитину.
- Загалом наслідки атаки ворога є у чотирьох районах.
Масованого повітряного удару завдав ворог по Київській області уночі 9 січня. Російська армія застосувала БпЛА, крилаті ракети та балістику.
Київська ОВА інформує про наслідки атаки. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Ракетна небезпека в Україні: Росія підняла у небо МіГ-31, зафіксовані пуски "Калібрів"
Які наслідки масованої атаки 9 січня на Київську область?
В епіцентрі ударів ворога був Київ. Але й у Київській області активно працювала Протиповітряна оборона. На жаль, не минулося без наслідків ударів росіян у кількох районах.
За інформацією обласної військової адміністрації, у Броварському районі з підвалу приватного будинку після пожежі деблоковано 3 дорослих і дитину 5 років. З отруєнням чадним газом їх госпіталізували. Ще один чоловік має різану рану передпліччя.
Загалом в області наслідки є у 4 районах, пише ОВА:
- Вишгородський район – пошкоджено приватний будинок.
- Обухівський – поруйновані складські приміщення та приватний будинок.
- Броварський – були пожежі у 3 приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах.
- Бориспільський – пошкодження у двох приватних будинках.
Трохи раніше мер Славутича Юрій Фомічєв писав у телеграмі, що місто знеструмлено. "Причину з'ясовуємо", – уточнив він, зауваживши, що під прицілом ворога зараз перебувають об'єкти критичної інфраструктури.
Що відомо про наслідки у самому Києві?
- У Києві внаслідок атаки ворога станом на 5 ранку відомо про 4 загиблих, постраждали 19 людей, 14 госпіталізували. Серед загиблих 1 медик, 4 медпрацівників постраждали.
- У столиці є пошкодження критичної інфраструктури, у деяких районах міста фіксують перебої з електропостачанням та водою.