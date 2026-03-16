Такого ще не було: як Москва переживає наймасованішу атаку дронами і як реагує Путін

Москва вже дві доби перебуває під атакою безпілотників. На російську столицю летіло понад 300 безпілотників. Експерти відзначили одразу кілька цікавих моментів у цьому обстрілі.

Раніше таких масованих атак на Москву не фіксували, що визнали у Росії. Вражає обстріл і за тривалістю, адже розпочався він з 14 березня і триває й досі. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, які наслідки це матиме для Москви, як Путін намагається взяти з себе відповідальність і що далі може чекати на російську столицю.

Дивіться також Дістане тільки ця зброя: у Fire Point розкрили, що вражатиме українська далекобійна балістика

До яких наслідків призводять атаки на Москву?

Московський округ у Росії є найзахищенішим від повітряних цілей. Концентрація ППО довкола – шалена, відзначив військовий оглядач Іван Тимочко. Водночас навіть це не завжди допомагає Москві впоратися з атаками безпілотників.

Військовим нічим похвалитися. При найкращому захисті, найбільшій кількості розвідданих – вони пропускають удари. Звісно, це їх не тішить. Крім того, для росіян важливо показати, що всі згуртувалися та стали плечем до плеча, аби захищати Москву. Усе, щоб пересічні росіяни побачили, що москвичі, як і вони, теж є під загрозою ударів,

– наголосив військовий оглядач.

Неприязнь провінцій до Москви й зневага Москви до провінцій – типова ситуація для Росії ще й до повномасштабного вторгнення. Однак на тлі великої війни прірва між центром та регіонами стала ще більшою. Російські пропагандисти зараз можуть спробувати об'єднати Росію спільними загрозами.

Крім того, атаку на столицю використають як підтвердження тому, що рішення щільно обставити Московський округ системами ППО – було виправданим.

"Насправді противнику не вдасться використати цю тему для консолідації суспільства. Все ж за 4 роки великої війни з провінцій забрали стільки людей на фронт, стільки ударів там було завдано, що Москва мусить добряче потерпіти, щоб сказати, що на рівні страждає з іншими містами", – зауважив Тимочко.

Тож удари по Москві мають кілька цілей, серед яких і дестабілізація внутрішньої ситуації. Це також має інформаційний та військово-політичний ефект для партнерів Кремля або ж іноземних бізнесів, які хотіли б зайти у Москву. Це може викликати втрату довіри до Росії як до бізнес-партнера, що спричинить відтік грошей з російського бюджету.

Втрачається довіра і до риторики Путіна, мовляв, у Росії все під контролем і вони перемагають на фронті. Як же вони можуть перемагати, якщо у саме ваше "серце" залітають українські дрони? І це не випадкові прольоти, а якісно спланована військова операція,

– додав Тимочко.

Військовий оглядач припустив, що попадання по російських об'єктах внаслідок атаки були, однак їх ретельно приховують.

Цікаво! Останніми тижнями у російській столиці фіксували серйозні збої у роботі інтернету та мобільної мережі. Ситуація була настільки серйозною, що московські підприємці отримали збитки у кілька мільярдів рублів. Постраждали насамперед сервіси доставлення та таксі, оскільки без мережі не працювала навігація. Тоді ж москвичам порадили орієнтуватися за сонцем.

Натомість з початком атаки на Москву 14 березня Кремль вжив жорстких заходів щодо інформації. Державне телебачення закликало розглядати випадки фіксації атак як державну зраду з відповідними наслідками.

За якої умови обстріли Москви стануть критичними?

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив, що навіть дуже щільну ППО можна пробити дронами. Хоч мала кількість безпілотників, та все ж може дістатися цілі. Однак насамперед є питання до того, наскільки виправдано запустити відносно невелику кількість дронів, якщо наперед відомо, що до з них лише кілька проб'ють протиповітряну оборону і можуть не завдати серйозних наслідків.

Припускаю, що такий наліт мав ціль насамперед створити певну атмосферу у Москві: порушити роботу аеропортів, активувати системи ППО. Не дивно, якщо це були не бойові дрони, а просто приманки. Вони дешеві, але змушують противника нервувати й витрачати засоби ППО. Воно того вартує,

– пояснив Шарп.

Водночас, хоч дрони відіграють важливу роль у війні, та все ж ефективніше у таких випадках застосовувати з ними й крилаті ракети з важкою бойовою частиною. Саме ракети можуть завдати критичної шкоди будь-якому об'єкту.

З цим погоджується і полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

"Безпілотники варто відправляти на Москву, коли вони дешеві. Тоді вони виснажують ППО, але й в певних випадках можуть влучити кудись. Також це доцільно, щоб вивчити певний маршрут, аби потім ним полетіли крилаті ракети чи балістика", – зауважив Світан.

На думку військового експерта, саме балістичні ракети могли б створити суттєві проблеми для росіян.

Як намагається захиститись Путін від невдоволення росіян?

Ще одна цікава деталь, зауважив Іван Тимочко, що про масовану атаку по Москві звітують не військові відомства, а мер міста – Сергій Собянін. Склалося враження, наче йому першому особисто доповідають про результати повітряної роботи. Насправді це не зовсім так.

Однак є причина, чому саме Собянін повідомляє про усі подробиці.

Він змушений так працювати, тому що це психологічно впливає на жителів Москви. У Москві живе концентрат еліти всіх представників провладних структур: військових, урядових, наукових. Вони насамперед виставлятимуть питання меру Москви, а могли б Путіну,

– зазначив Тимочко.

До того ж Собяніну вигідно з'являтися у медіа з популярною темою, яка цікавитиме усіх росіян, а не лише москвичів. Так, він може заробити собі політичні бали. До того ж самих москвичів у такий спосіб можна відволікти від буденних проблем міста.

"Собянін заграв першу скрипку, забираючи на себе як увесь негатив, так і позитив. Він бере на себе відповідальність за прольоти безпілотників. Все це вигідно для Путіна, адже претензій до нього немає. Така ситуація виявилась комфортною для всіх", – наголосив Тимочко.

Як Путін відхрещується від атак на Москву: дивіться відео

Масована атака на Москву: що відомо станом на зараз?